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Коронавирус
Стивен Альсате
№46
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
22
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Лидс
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон & Хов
2
Лидс
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
20'
20'
20'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
56'
56'
56'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
56'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
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