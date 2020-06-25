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Олимпиада
Коронавирус
Рауль Гарсия
№35
Нападающий
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Команда
Бетис
Возраст
20
Рост
192
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 7 тур