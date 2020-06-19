Денис Попов
№46
Вратарь
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Команда
Ростов
Возраст
18
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:00
Сочи
10 : 1
Ростов
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
10
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1
Ростов
4
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Урал
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
2
Сочи
0
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Ахмат
1
был в запасе