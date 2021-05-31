Луиш Максимиану
№81
Вратарь
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Команда
Спортинг
Возраст
22
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
Португалия (мол.)
5 : 3
Италия (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Португалия (мол.)
5
Италия (мол.)
3
был в запасе