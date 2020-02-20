Рафаэл Камашу
№7
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Возраст
21
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе