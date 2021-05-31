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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джордан Тезе
№33
Защитник
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Команда
ПСВ
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы плей-офф
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
31.05.2021
31 мая 2021
пн
19:00
Нидерланды (мол.)
2 : 1
Франция (мол.)
31.05.2021
31 мая 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Нидерланды (мол.)
2
Франция (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала