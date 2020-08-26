Кэтэлин Голофка
№23
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 21:00
ЧФР Клуж
2 : 2
Динамо
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ЧФР Клуж
2
Динамо
2
был в запасе