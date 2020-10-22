Майк Сестор
№92
Защитник
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Команда
ЧФР Клуж
Возраст
29
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
ЦСКА
0 : 2
ЧФР Клуж
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЦСКА
0
ЧФР Клуж
2
был в запасе