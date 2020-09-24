Андрей Петелеу
№11
Защитник
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Команда
Шериф
Возраст
28
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Шериф
1(3) : 1(5)
Дандолк
62'
62'
62'
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1(3)
Дандолк
1(5)
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд