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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
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ЧГК
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Коронавирус
Кевин Боли
№91
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2017/2018
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
21:00
ЧФР Клуж
2 : 2
Динамо
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ЧФР Клуж
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд