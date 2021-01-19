Бобби Адеканье
№24
Нападающий
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Команда
АДО Ден Хааг
Возраст
22
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
3 : 1
Алавес
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3
Алавес
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Валенсия
1 : 1
Кадис
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1
Кадис
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
Кадис
0 : 0
Вальядолид
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0
Вальядолид
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Кадис
2 : 1
Барселона
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2
Барселона
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
Эльче
1 : 1
Кадис
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1
Кадис
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Реал Сосьедад
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
был в запасе
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Эйбар
0 : 2
Кадис
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0
Кадис
2
был в запасе