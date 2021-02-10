Вакун Байо
№10
Нападающий
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Команда
Селтик
Возраст
24
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
Бордо
0 : 2
Тулуза
39'
39'
39'
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
39'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
0
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала