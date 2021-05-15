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Коронавирус
Максим Елеев
№25
Защитник
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Команда
Енисей
Возраст
20
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
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