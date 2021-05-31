Лука Иванушец №26 Полузащитник Подписаться

Команда Динамо

Возраст 22

Рост 175

Вес 75

Самый юный автор гола в сборной – в 18 лет и 1 месяц, побил рекорд Ракитича. Было это в 2017-м, но в сборную он вернулся только через 4 года, до этого играл за молодежки.