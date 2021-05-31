Лука Иванушец
№26
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
22
Рост
175
Вес
75
Самый юный автор гола в сборной – в 18 лет и 1 месяц, побил рекорд Ракитича. Было это в 2017-м, но в сборную он вернулся только через 4 года, до этого играл за молодежки.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
Испания (мол.)
2 : 1
Хорватия (мол.)
90'
120'
90'
120'
90'
120'
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Испания (мол.)
2
Хорватия (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала