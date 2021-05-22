Родриго (Родриго Силва)
№25
Нападающий
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Команда
Реал
Возраст
20
Рост
171
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Реал
2 : 1
Вильярреал
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
2
Вильярреал
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Атлетик
0 : 1
Реал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0
Реал
1
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 37 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 23:00
Гранада
1 : 4
Реал
45'
45'
45'
13.05.2021 13 мая 2021 чт 23:00
45'
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
1
Реал
4
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Реал
2 : 2
Севилья
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Севилья
2
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Реал
0 : 0
Бетис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 32 тур
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 23:00
Кадис
0 : 3
Реал
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Реал
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Реал
2 : 1
Барселона
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2
Барселона
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:15
Реал
2 : 0
Эйбар
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал
2
Эйбар
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
Сельта
1 : 3
Реал
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:15
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:45
Реал
2 : 0
Гранада
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 38'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2
Гранада
0
минуты: 1' - 38' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Эйбар
1 : 3
Реал
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
1
Реал
3
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Атлетик
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 28' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
1
Алавес
2
минуты: 28' - 90' / Испания. Примера, 11 тур