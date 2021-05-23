Перси Тау
№22
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
27
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 18 тур