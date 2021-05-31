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Олимпиада
Коронавирус
Жота (Жоау Филипе)
№40
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Возраст
22
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
31.05.2021
31 мая 2021
пн
22:00
Португалия (мол.)
5 : 3
Италия (мол.)
109'
109'
109'
31.05.2021
31 мая 2021
пн
22:00
109'
минуты: 74' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Португалия (мол.)
5
Италия (мол.)
3
минуты: 74' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала