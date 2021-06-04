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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лисандро Мартинес
№21
Защитник
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Команда
Аякс
Возраст
23
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. конмебол
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
04.06.2021
04 июня 2021
пт
3:00
Аргентина
1 : 1
Чили
04.06.2021
04 июня 2021
пт
3:00
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Аргентина
1
Чили
1
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур