Домагой Брадарич №24 Защитник Подписаться

Команда Лилль

Возраст 21

Рост 178

Вес 69

Его агент – мама, выбор осознанный: «Она разбирается в футболе лучше, чем кто-либо». У мамы большой опыт ведения бизнеса – она руководила несколькими крупными компаниями в Хорватии и за рубежом.