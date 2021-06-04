Карлос Куэста
№46
Защитник
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Команда
Генк
Возраст
22
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 5:00
Перу
0 : 3
Колумбия
04.06.2021 04 июня 2021 пт 5:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Перу
0
Колумбия
3
был в запасе