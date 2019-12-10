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Гаэтан Кук
№28
Вратарь
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Команда
Генк
Возраст
22
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Наполи
4 : 0
Генк
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Наполи
4
Генк
0
был в запасе
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Генк
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ливерпуль
2
Генк
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Генк
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
Генк
0 : 0
Наполи
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Генк
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур