Марк Гехи
№5
Защитник
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Команда
Суонси
Возраст
20
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
Португалия (мол.)
2 : 0
Англия (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Португалия (мол.)
2
Англия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
60'
60'
60'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур