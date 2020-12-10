Абдулла Юсуф
№29
Нападающий
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Команда
Славия
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Слован
0 : 0
Црвена Звезда
32'
32'
32'
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
0
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Слован
0 : 2
Хоффенхайм
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Слован
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур