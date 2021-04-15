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Лукаш Провод
№17
Полузащитник
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Команда
Славия
Возраст
24
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Славия
0 : 4
Арсенал
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
49'
82'
49'
82'
49'
82'
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала