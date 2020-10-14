Виктор Мудрак
№4
Защитник
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Команда
Петрокуб
Возраст
27
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Греция
2 : 0
Молдавия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Греция
2
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур