Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Денис Черышев
Калиду Кулибали
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Италия
Украина
Франция
Нидерланды
Финляндия
Англия
Хорватия
Манчестер Сити
Наполи
Тамбов
Ювентус
Челси
Спартак
Динамо
Зенит
Рубин
Спортинг
ЦСКА
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Серия А
Болгария
Лига Европы
Антон Шунин
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Виктор Мудрак
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Петрокуб
Возраст
27
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Греция
2 : 0
Молдавия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Греция
2
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур