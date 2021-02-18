Ноа Окафор
№77
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
89'
89'
89'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала