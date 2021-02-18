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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
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Олимпиада
Коронавирус
Ноа Окафор
№77
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
89'
89'
89'
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала