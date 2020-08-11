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Коронавирус
Рамирес (Эрик Родригес)
№17
Полузащитник
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Команда
Базель
Возраст
20
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
Шахтер
4 : 1
Базель
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Шахтер
4
Базель
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе