Рамирес (Эрик Родригес)
№17
Полузащитник
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Команда
Базель
Возраст
20
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
Шахтер
4 : 1
Базель
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Шахтер
4
Базель
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе