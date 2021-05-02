Йонас Омлин №21 Вратарь Подписаться

Команда Монпелье

Возраст 27

Рост 190

Встречается с дочерью голландского тренера Рене ван Эка – он тренировал «Люцерн», когда Омлин занимался там в академии. «Говорим ли мы о футболе? Да, хотя видимся нечасто. Но когда видимся – обсуждаем игру».