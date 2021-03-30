Иван Бахар
№17
Полузащитник
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Команда
Минск
Возраст
22
Рост
175
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 87' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
минуты: 87' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 85' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 85' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур