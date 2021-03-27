Эндрю Эрнандес
№12
Полузащитник
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Команда
Сент-Джозефс
Возраст
22
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
был в запасе