Ласси Лаппалайнен
№21
Полузащитник
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Команда
Монреаль Импакт
Возраст
22
Рост
183
Много ли на Евро играет чемпионов Канады? Вот Лаппалайнен – да. Он два года на правах аренды играет за «Монреаль» в МЛС. И в чемпионате Канады в том чемпионском сезоне тоже провел несколько матчей. Правда, не забил.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 21:45
Финляндия
1 : 2
Италия
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 75'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Финляндия
1
Италия
2
минуты: 1' - 75' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Лихтенштейн
0
Финляндия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур