Ласси Лаппалайнен №21 Полузащитник Подписаться

Команда Монреаль Импакт

Возраст 22

Рост 183

Много ли на Евро играет чемпионов Канады? Вот Лаппалайнен – да. Он два года на правах аренды играет за «Монреаль» в МЛС. И в чемпионате Канады в том чемпионском сезоне тоже провел несколько матчей. Правда, не забил.