Беньямин Кялльман
№29
Нападающий
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Команда
Викинг
Возраст
22
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
57'
57'
57'
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
57'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Лихтенштейн
0
Финляндия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур