Роберт Боженик
№9
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Возраст
21
Рост
182
Вес
67
Бывший тренер словацкой сборной Ян Козак на своей последней пресс-конференции зачем-то назвал его «Рогожником». Видимо, перепутал. Рогожник – так называются две деревни в Словакии. «Есть даже Рогожник – молодой и талантливый из сборной U-21», – рассуждал перед микрофонами Козак. Сам Боженик про это даже не знал: «Пошел на тренировку, возвращаюсь, а мне наши менеджеры говорят: «Эй, Рогожник». И я ничего не понял». Но отнесся спокойно: «Потом мы посмеялись над этим. Каждый может ошибиться. Боженик я или Рогожник – не имеет значения, играю в футбол, как могу».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Словакия
1 : 1
Болгария
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словакия
1
Болгария
1
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь