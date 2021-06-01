Роберт Боженик №9 Нападающий Подписаться

Команда Фейеноорд

Возраст 21

Рост 182

Вес 67

Бывший тренер словацкой сборной Ян Козак на своей последней пресс-конференции зачем-то назвал его «Рогожником». Видимо, перепутал. Рогожник – так называются две деревни в Словакии. «Есть даже Рогожник – молодой и талантливый из сборной U-21», – рассуждал перед микрофонами Козак. Сам Боженик про это даже не знал: «Пошел на тренировку, возвращаюсь, а мне наши менеджеры говорят: «Эй, Рогожник». И я ничего не понял». Но отнесся спокойно: «Потом мы посмеялись над этим. Каждый может ошибиться. Боженик я или Рогожник – не имеет значения, играю в футбол, как могу».