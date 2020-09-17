Борис Копитович
№14
Защитник
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Команда
БАТЭ
Возраст
26
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
ЦСКА
1 : 0
БАТЭ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
БАТЭ
0
был в запасе