Юлиан Кристя
№17
Защитник
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Команда
Стяуа
Возраст
26
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Северная Ирландия
1
Румыния
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур