Саба Лобжанидзе
№23
Полузащитник
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Команда
Рандерс
Возраст
26
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь