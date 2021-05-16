Валерий Громыко
№18
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Возраст
24
Рост
167
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 44' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 44' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
89'
90'
89'
90'
89'
90'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 37' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 37' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур