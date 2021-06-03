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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
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Коронавирус
Гэвин Уит
№20
Нападающий
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Команда
Кардифф
Возраст
25
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2021
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
минуты: 81' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 81' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь