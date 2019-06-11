Элвис Сарич
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Италия
2 : 1
Босния и Герцеговина
63'
63'
63'
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Италия
2
Босния и Герцеговина
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Финляндия
2 : 0
Босния и Герцеговина
49'
49'
49'
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур