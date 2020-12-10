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Коронавирус
Мартин Минчев
№11
Полузащитник
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Команда
Спарта
Возраст
20
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Спарта
0 : 1
Милан
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Лилль
2 : 1
Спарта
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лилль
2
Спарта
1
был в запасе
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур