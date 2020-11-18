Кристиан Димитров
№5
Защитник
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Команда
Ботев
Возраст
24
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Ирландия
0 : 0
Болгария
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Ирландия
0
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Болгария
1 : 2
Финляндия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Болгария
1
Финляндия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Болгария
0 : 1
Уэльс
59'
59'
59'
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Болгария
0
Уэльс
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Финляндия
2 : 0
Болгария
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Финляндия
2
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
Уэльс
1 : 0
Болгария
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Уэльс
1
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Болгария
1 : 1
Ирландия
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Болгария
1
Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 1 тур