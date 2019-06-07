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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джугас Барткус
№29
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Литва
1 : 1
Люксембург
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Литва
1
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур