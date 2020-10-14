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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Паулюс Голубицкас
№21
Полузащитник
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Команда
Судува
Возраст
21
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
19:00
Литва
0 : 0
Албания
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Литва
0
Албания
0
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Литва
2 : 2
Белоруссия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Литва
2
Белоруссия
2
минуты: 72' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур