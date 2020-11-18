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Олимпиада
Коронавирус
Модестас Воробьёвас
№4
Полузащитник
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Команда
Жальгирис
Возраст
25
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы квалификация
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
Казахстан
1 : 2
Литва
40'
40'
40'
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
40'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Казахстан
1
Литва
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Литва
2 : 2
Белоруссия
90'
90'
90'
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Литва
2
Белоруссия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Албания
0 : 1
Литва
65'
65'
65'
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур