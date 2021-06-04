Эгзон Бейтулай №2 Защитник Подписаться

Команда Шкендия

Возраст 27

Рост 179

Вес 76

Какое-то время (например, в Лиге наций) был единственным игроком сборной из внутреннего чемпионата – он играет за «Шкендию». На Евро он уже не одинок – еще два македонца вызваны из местной лиги.