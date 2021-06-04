Эгзон Бейтулай
№2
Защитник
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Команда
Шкендия
Возраст
27
Рост
179
Вес
76
Какое-то время (например, в Лиге наций) был единственным игроком сборной из внутреннего чемпионата – он играет за «Шкендию». На Евро он уже не одинок – еще два македонца вызваны из местной лиги.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 18:00
Северная Македония
4 : 0
Казахстан
04.06.2021 04 июня 2021 пт 18:00
минуты: 81' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
4
Казахстан
0
минуты: 81' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Северная Македония
1 : 1
Словения
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 70'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
1
Словения
1
минуты: 1' - 70' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь