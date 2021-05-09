Аркадиуш Реца
№69
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Возраст
25
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 38'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 38' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
26'
26'
26'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
80'
80'
80'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
80'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
90'
90'
90'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
56'
56'
56'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
8'
8'
8'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
90'
90'
90'
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур