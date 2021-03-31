Никусор Банку
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Университатя
Возраст
28
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Армения
3 : 2
Румыния
66'
66'
66'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Армения
3
Румыния
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Румыния
0 : 1
Германия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Румыния
0
Германия
1
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
60'
60'
60'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур