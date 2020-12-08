Тудор Балуцэ
№6
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
22
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2020 08 дек. 2020 вт 23:00
Динамо
1 : 0
Ференцварош
08.12.2020 08 дек. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Ференцварош
0
был в запасе
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
Ювентус
3 : 0
Динамо
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ювентус
3
Динамо
0
был в запасе
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
Динамо
0 : 4
Барселона
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Барселона
4
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
минуты: 89' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
минуты: 89' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур