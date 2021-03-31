Олег Рябчук
№45
Защитник
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Возраст
23
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Дания
8 : 0
Молдавия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Дания
8
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур