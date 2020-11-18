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Олимпиада
Коронавирус
Галин Иванов
№33
Полузащитник
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Команда
Славия
Возраст
33
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Ирландия
0 : 0
Болгария
45'
45'
45'
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 60'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Ирландия
0
Болгария
0
минуты: 1' - 60' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Болгария
1 : 2
Финляндия
60'
6'
60'
6'
60'
6'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
60'
минуты: 1' - 78'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Болгария
1
Финляндия
2
минуты: 1' - 78' / Лига наций. Лига В, 5 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
Уэльс
1 : 0
Болгария
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Уэльс
1
Болгария
0
минуты: 1' - 70' / Лига наций. Лига В, 2 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Болгария
1 : 1
Ирландия
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Болгария
1
Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 1 тур